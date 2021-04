Milan, anche il club rossonero sul giovane centrale croato Erlic

Anche il Milan si mette in fila per Martin Erlic, difensore in forza allo Spezia. Tra i più positivi del club ligure, il centrale croato è un giocatore giovane e di prospettiva. Secondo quanto riportato da gazzetta.it i rossoneri starebbero seguendo con interesse il giocatore che potrebbe essere attirato in rossonero anche dalla presenza dai connazionali Rebic e Manduzkic.