Milan, attento per giovedì! Se il Manchester United conduce all'intervallo non perde mai

Un dato curioso, che racconta l'ottima stagione del Manchester United e una solidità impressionante che dura da parecchio tempo. La squadra di Solskjaer infatti, ha sbloccato il derby di questo pomeriggio contro il City dopo solo due minuti di gara, andando a riposo in vantaggio per 0-1, prima di chiudere la gara ad inizio ripresa con la rete di Shaw. E con il risultato di vantaggio all'intervallo, lo United riscrive un nuovo record che impressiona: i Red Devils, infatti, non perdono da ben 102 gare dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, con novanta vittorie e solo dodici pareggi. L'ultima volta che sono stati rimontati dopo aver chiuso in avanti all'intervallo? Era il 2014, con Van Gaal in panchina: allora fu il Leicester di Cambiasso a rimontare e a vincere 3-5.