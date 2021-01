Milan, aumenta la concorrenza per Kabak: ora ci sono anche Leicester e Crystal Palace

Aumentano ogni giorno le concorrenti per Ozan Kabak, giovane difensore turco dello Schalke 04. Sul grande obiettivo del Milan per rinforzare la retroguardia, come riporta oggi il Daily Mail, si sarebbero infatti inserite proprio in queste ore anche Crystal Palace e Leicester. Il nome di Kabak non è certo una novità in Premier League, dove il classe 2000 era già stato messo nel mirino da Manchester United e Liverpool.