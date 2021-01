Milan, avanti tutta per Tomori: distanza minima sul costo del prestito e nuovi contatti in vista

Confermata l'accelerata sul fronte Tomori per quanto riguarda la difesa del Milan, con i rossoneri che anche ieri hanno portato avanti fitti contatti con i Blues per arrivare a un punto d'intesa. Al momento la distanza è soprattutto sul costo del prestito oneroso, con Elliott che offre un milione e gli inglesi che ne chiedono 3. Sul riscatto si parla di 30 milioni di euro, cifra che sottolinea il valore del calciatore. Il tema verrà approfondito all'inizio della prossima settimana, in un clima di ottimismo per il buon esito della trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.