Milan, Bakayoko ad un passo dal ritorno in rossonero: decisiva la volontà del giocatore

Tiémoué Bakayoko è a un passo dal ritorno al Milan. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ieri i dirigenti del Milan hanno raggiunto un’intesa di massima con il Chelsea per un nuovo prestito con diritto di riscatto. Restano da definire alcuni dettagli, tuttavia il summit di ieri ha permesso alle parti di sbrogliare la situazione. Decisiva anche la volontà del giocatore, che ha rinunciato ad una bella fetta dei 3 milioni annui assicurati dal club londinese sino al 2023. Infatti Bakayoko è pronto a firmare per 2,5 milioni e conta di meritarsi la conferma. L’apporto In tal modo l’ingaggio di Bakayoko, il nono di questa campagna di trasferimenti, permette di puntellare il centrocampo con un interprete, in tutti i sensi, di peso. In mediana ha l’esperienza per alternarsi con Kessie (soprattutto), ma anche con Tonali.