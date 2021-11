Milan, Ballo-Touré out nella rifinitura: deve smaltire del tutto i postumi del trauma contusivo

Assente quest'oggi dall'allenamento di rifinitura, il terzino del Milan Fodé Ballo-Touré quest'oggi non era a Milanello col resto dei compagni per preparare il match di domani contro il Porto perché deve smaltire del tutto i postumi del trauma contusivo alla caviglia. Contro la Roma, Ballo-Touré è entrato al 68esimo per rilevare Saelemaekers dopo l'espulsione di Theo Hernandez.