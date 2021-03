Milan, Brahim Diaz verso il ritorno al Real Madrid a giugno: non resterà in rossonero

Arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Real Madrid, Brahim Diaz non sembra destinato a restare ancora al Milan e quindi in estate dovrebbe tornare in Spagna. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che sulla trequarti i rossoneri dovranno quindi cercare un nuovo trequartista in grado di alternarsi a Calhanoglu.