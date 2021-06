Milan, Brahim Diaz verso il ritorno in rossonero: settimana prossima sarà decisiva

Fumata bianca in arrivo per Brahim Diaz. Il Milan è vicina al riscatto del calciatore spagnolo che resterà quindi in rossonero anche per la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’intesa con il Real Madrid - proprietario del cartellino - è molto vicina e la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per chiudere il tutto.