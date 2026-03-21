TMW Milan, buone notizie per Rafa Leao: la risonanza magnetica odierna ha escluso lesioni

Buone notizie in casa Milan, dove la risonanza magnetica eseguita oggi da Rafael Leao ha escluso la presenza di lesioni. Ricordiamo che il portoghese non è stato convocato per l'impegno odierno col Torino, valido per il 30° turno di Serie A.

Leao dovrebbe comunque partire per il Portogallo per un check con lo staff medico della Nazionale portoghese, viste le amichevoli a stretto giro contro Messico e Stati Uniti.

Come arriva il Milan al match col Torino

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan deve riprendere la corsa per tenere saldo il secondo posto. Allegri ritrova Rabiot, con cui la squadra rossonera ha tutto un altro passo; assieme a lui in mezzo, confermato Modric, mentre c’è il ballottaggio tra Fofana e Ricci. Sugli esterni Saelemaekers da un lato e Bartesaghi, preferito a Estupinan, dall’altro. In difesa Tomori, De Winter e Pavlovic: non ci sono alternative. Delicata, dopo l’ultima settimana, la situazione in attacco: Leao è ai box, Allegri ha provato Fullkrug che dovrebbe partire titolare al fianco di Pulisic. (da Milano, Antonello Gioia)