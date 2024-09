Milan, c'è Abraham con il Venezia: l'inglese vuole convincere il club ad acquistarlo

vedi letture

Nonostante i quattro giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca alla squadra, diversi calciatori si sono comunque recati a Milanello per cercare di ottimizzare il proprio stato di forma e presentarsi al meglio alla ripresa degli allenamenti prevista per domani. L’elenco, oltre a Morata, Sportiello, Thiaw e Florenzi che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero, prevedeva Davide Calabria, Emerson Royal, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek, Filippo Terracciano, Noah Okafor e Tammy Abraham.

L'attaccante inglese, arrivato nel penultimo giorno del mercato estivo, ha avuto un ottimo impatto sul Milan rifinendo l'azione del 2-2 nel match contro la Lazio e mostrandosi come quell'elemento di peso in area che mancava dopo la partenza di Giroud. Come riporta Tuttosport, con Morata che punta alla titolarità contro il Liverpool e nel derby, ecco che per Abraham si avvicina una maglia per il match di sabato sera contro il Venezia.

Pur essendo arrivato in prestito secco, Abraham ha vuole provare a convincere il Milan a trattenerlo anche nei prossimi anni, ritenendo sostanzialmente conclusa la sua esperienza alla Roma. L’assenza di un prezzo concordato per la valutazione dell’ex Chelsea potrebbe essere un ostacolo in caso di grande stagione di Abraham con la 90 rossonera sulle spalle, ma il ragionamento potrebbe essere girato anche su Alexis Saelemaekers. I buoni rapporti tra i due club, insomma, potrebbero agevolare situazioni a titolo definitivo. Ma prima di arrivare nuovamente ai tavoli di trattativa, ci sono tante partite in mezzo dove Abraham dovrà fare bene e, soprattutto, gol.