Milan, c'è ottimismo per il recupero di Ibrahimovic in vista del Manchester United

Zlatan Ibrahimovic potrebbe rientrare per la partita contro il Manchester United. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che stamani sottolinea come ieri lo staff medico rossonero non ha riscontrato ulteriori problemi per lo svedese che così lavora per essere presente contro la sua ex squadra in Europa League.