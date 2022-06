Milan, caccia alla qualità a centrocampo: De Ketelaere l'obiettivo, Adli da valutare

Il Milan è alle prese con la ricerca di un centrocampista di qualità da affidare a Stefano Pioli e il nome in cima alla lista continua a essere quello di Charles De Ketelaere, giovane talento del Bruges che è stato individuato dal club di via Aldo Rossi come il nuovo 10 ideale per la formazione di Pioli. Non va però dimenticato che il prossimo 4 luglio a Milanello ci sarà anche Yacine Adli, il quale verrà valutato durante il ritiro estivo dal tecnico rossonero che poi deciderà se tenerlo in rosa o mandarlo a giocare con continuità da qualche parte. Se dovesse restare, anche lui avrà il compito di aumentare la qualità e la fantasia del Milan. A riportarlo è Tuttosport.