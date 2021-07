Milan, Calabria: "Cresciuto con questa maglia addosso, giocare in Champions sarò emozionante"

Davide Calabria, fresco di rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2025, ha parlato a MilanTv della sua scelta di legarsi al club della sua vita: "Per me è la mia seconda pelle, la mia seconda famiglia. Sono cresciuto qui, sono qui da 15 anni, ho vissuto tante emozioni da ragazzino e ora in prima squadra. Sono contento di poter continuare questo percorso insieme".

Sul rinnovo: "E' emozionante continuare questo percorso insieme perché io sono cresciuto con questa maglia addosso. Per me è un piacere e un onore far parte di questa famiglia. Sia io che la società siamo contenti di questo rinnovo, abbiamo trovato l'accordo e non vedevamo l'ora di renderlo pubblico. Siamo tutti soddisfatti".

Sulla sua crescita: "Sono maturato tanto, ho più responsabilità adesso. E' un percorso di crescita importante, sono contento di quello che abbiamo fatto e dei risultati ottenuti negli ultimi mesi".

Sull'ultimo periodo: "Abbiamo vissuto un periodo strano a causa della pandemia, ma forse questo ci ha unito ancora di più e abbiamo riportato sul campo tutta la nostra voglia di dimostrare ai tifosi quello che potevamo fare. Abbiamo centrato il nostro obiettivo, ora dobbiamo riconfermarci. Giocare in Champions sarà una grandissima emozione, era un mio obiettivo e ora non vedo l'ora di giocarla a San Siro, sperando di farlo davanti ai tifosi".