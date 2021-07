Milan, Calabria dopo il rinnovo: "Orgoglioso di far parte di questa famiglia. Lotterò sempre"

vedi letture

In mattinata l'ufficialità del suo rinnovo con il Milan fino al 2025 e Davide Calabria, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato: "Orgoglioso di continuare a fare parte di questa famiglia! Continuerò a lottare per questa maglia nella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di ricominciare. Forza Milan, sempre".