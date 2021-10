Milan, Calabria: "Grande reazione dopo il ko immeritato contro l'Atletico Madrid"

Davide Calabria, autore del primo gol rossonero in Atalanta-Milan, è stato intervistato da Milan TV al termine del match. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Sul gol: "L’abbiamo preparata in questi giorni, era assolutamente preparata di entrare con i terzini quasi come se fossimo centrocampisti. Non è stato un caso”.

Ci stai prendendo gusto a segnare? “Devo migliorare la fase offensiva, col gioco che abbiamo si esaltano anche i singoli e spero di essere ancora più incisivo”.

La reazione dopo l'Atletico: “Martedì non meritavamo di perdere e non c’era quell’episodio, è un dato di fatto. Stasera dovevamo reagire alla grande su un campo difficili, grande vittoria che chiude questo mini ciclo prima della pausa nazionali nel migliore dei modi”.