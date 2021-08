Milan, Calabria: "Vogliamo iniziare come abbiamo finito l'anno scorso. I tifosi ci sono mancati"

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso a MilanTv dopo la vittoria contro il Panathinaikos: "Era importante trovare la vittoria e una buona prestazione trovando il ritmo gara; c'è stato tutto questo e siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita e ci siamo divertiti. Finalmente è bello rivedere un po' di tifosi sugli spalti, ci sono mancati: non sono ancora tanti, ma è già bello vederli così. Li sentiamo vicini, sentiamo il loro calore. Son contento, sto prendendo il ritmo gara. Manca ancora più di una settimana alla prima partita, ma siamo in buona forma fisica. La Serie A? Vogliamo cominciare come abbiamo finito l'anno scorso. Sarà un campionato bello, equilibrato e non vediamo l'ora di cominciare".