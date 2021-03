Milan, Castillejo tra i cedibili in vista della prossima estate: serviranno 8 milioni di euro

Samu Castillejo la prossima estate sarà una delle pedine che il Milan potrebbe cedere per fare cassa e posto a nuovi calciatori. Lo spagnolo non sta rendendo come da aspettative e per questo i rossoneri sono pronti a cederlo. Il giocatore sarà a bilancio per circa 8 milioni di euro, cifra minima di vendita per evitare minusvalenze. Non sarà semplice dopo l'annata vissuta alla corte di Pioli, anche se Maldini e Massara contano di riuscirci grazie alla giovane età dell'esterno offensivo (26 anni) e dunque alla lunga carriera che ancora si trova di fronte. A riportarlo è Tuttosport.