Milan, chance Dalot dopo il forfait di Théo Hernandez: "Ogni gara che gioco è un'opportunità"

vedi letture

Diogo Dalot oggi giocherà titolare contro l'Hellas Verona, a seguito della defezione di Thèo Hernandez: "Se questa per me è un'opportunità. Lo sono tutte le partite che gioco, non solo questa. Ma è un discorso che vale anche per tutti calciatori. Se abbiamo l'atteggiamento e la mentalità giusta possiamo fare una buona partita".