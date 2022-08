Milan, Chukwuemeka al Chelsea per 24 milioni. E Douglas Luiz non costa meno...

Carney Chukwuemeka nelle prossime ore si trasferirà dall'Aston Villa al Chelsea per 20 milioni di sterline. Nonostante un solo anno di contratto coi villans, il giovanissimo centrocampista inglese, 19 anni ancora da compiere, è stato ceduto dal club di Birmingham a prezzo 'pieno', non tenendo conto del fatto che tra pochi mesi poteva liberarsi a costo zero.

Chukwuemeka era uno dei giocatori nel mirino del Milan. Come lui, anche Douglas Luiz: brasiliano classe '98 su cui il Milan ha preso informazioni nelle scorse settimane. Al pari del nuovo centrocampista inglese, Douglas Luiz è legato all'Aston Villa da un altro anno di contratto ma Gerrard - complice anche un'ottima preparazione alla stagione ormai alle porte - conta su di lui per la prossima Premier League. Anche perché in rosa non gli sono poi rimasti troppi centrocampisti con caratteristiche difensive e a Kamara, appena arrivato dall'OM, bisognerà dargli del tempo per adattarsi alla nuova realtà e al nuovo campionato.

Venti milioni di sterline è quindi, oggi, anche il prezzo di Douglas Luiz. Tanti se si pensa che tra pochi mesi può esser ingaggiato a zero, tutt'altro che troppi se si valuta il valore assoluto del calciatore (per Transfermarket, la sua valutazione è 38 milioni di euro). Al momento ci sono solo tre certezze: al Milan serve un'altra pedina a centrocampo, Renato Sanches è ormai andato al PSG e Douglas Luiz piace al tandem Maldini-Massara. Basteranno per un concreto ritorno di fiamma?