Milan, Conceicao: "Il campionato è importante, vogliamo arrivare nelle prime quattro"

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il derby pareggiato 1-1 contro l'Inter: "I giocatori lo sentono, questa voglia, aggressività di vincere la partita oggi era al massimo. I ragazzi hanno messo il 100% della loro concentrazione focalizzata su ciò che dovevano fare, e su questo sono contento. Ovvio che dobbiamo migliorare certe cose, anche nell'errore dei giovani, non è facile ma vogliono migliorare come tutti noi"

Cosa riserva il futuro?

"In questi mesi che mancano vogliamo fare bene, siamo qui per migliorare insieme e giocare questi 4 mesi forti per arrivare bene alla fine e fare felice la nostra gente"

Obiettivo Champions.

"Lo so che il campionato è importante, vogliamo arrivare nelle prime quattro per essere in Champions, che è il posto del Milan".