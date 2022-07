Milan, concorrenza dello United per Ziyech: Ten Hag vuole il marocchino ai Red Devils

Oltre a quella per De Ketelaere, il Milan nelle ultime settimane ha portato avanti la trattativa col Chelsea per Hakim Ziyech. L’esterno marocchino è in uscita dai Blues ma secondo crescenti rumors britannici su di lui si sarebbe inserito con forza il Manchester United di Erik ten Hag. Il tecnico conosce Ziyech sin dai tempi dell’Ajax e vorrebbe rinforzare la sua batteria di trequartisti proprio con un giocatore con le sue caratteristiche. Una concorrente in più per il Milan, nella corsa a Ziyech.