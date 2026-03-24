Milan, contatto diretto con Goretzka: c'è l'apertura. Ma con ingaggio e bonus alle stelle

Non solo Inter e Arsenal sul possibile colpo a costo zero. Leon Goretzka fa venire l'acquolina in bocca anche al Milan, visto che finirà svincolato al termine della stagione con il Bayern Monaco. Proprio quella tipologia di centrocampista fisico, con capacità di vedere la porta e fare gol, con un bagaglio di esperienza notevole e perfettamente in linea con le richieste di Massimiliano Allegri per la rosa della prossima stagione con la qualificazione in Champions League.

Secondo quanto rivelato dalla BILD, il club rossonero ha contattato direttamente il 31enne e il suo entourage, ma c'è la fila per lui. Inoltre ci sono altri nodi da districare per rendere l'operazione possibile. Sebbene l'interesse del Milan sia chiaro, così come la stima da parte di Allegri, c'è da considerare la variabile stipendio, oltre alle commissioni e al bonus alla firma qualora Goretzka optasse per accettare di raggiungere Milanello.

Attualmente al Bayern percepisce un salario faraonico da 17/18 milioni di euro lordi a stagione, mentre la richiesta rivolta alla dirigenza di via Aldo Rossi si aggirerebbe sui 7 milioni di euro con 3 milioni di bonus. Senza dimenticare la decina di milioni che dovrebbe incassare una volta siglato il contratto. L'Arsenal intanto nel mercato invernale aveva già fatto un tentativo per Goretzka e potrebbe tornare alla carica a breve, con Tottenham e Atletico Madrid alla finestra. Ma secondo il quotidiano tedesco, il tedesco di 31 anni sarebbe aperto ad un trasferimento in Serie A come nuova esperienza in carriera.