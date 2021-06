Milan, Conti e Caldara possibili contropartite per l'Hellas in caso di affondo su Zaccagni

Il Milan ha attivato il proprio radar su Mattia Zaccagni, soprattutto nel caso in cui Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare il contratto coi rossoneri andando via a zero. Secondo Sky Sport, nel caso in cui Maldini e Massara dovessero accelerare per il talento dell’Hellas Verona, potrebbero provare ad inserire nell’operazione due contropartite tecniche come Caldara e Conti, entrambi fuori dai piani tattici di Pioli.