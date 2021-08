Milan, Conti sempre in uscita: si valuta anche la risoluzione del contratto

Andrea Conti ha ancora qualche speranza di poter lasciare il Milan prima della fine del mercato. Il problema, però, come riporta Tuttosport, è che i club interessati (Cagliari, Genoa e Sampdoria) non sono disposti a prendere il giocatore a titolo definitivo alla cifra richiesta dal club rossonero (5 milioni). A rendere ancora più complicata l'uscita del terzino, inoltre, c'è il suo ingaggio da circa 2 milioni, stipendio che Conti vuole ridursi solo in parte. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano, in fase di discussione c'è anche una possibile risoluzione contrattuale.