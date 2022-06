Milan, contratto a gettone per Ibrahimovic: se starà bene, avanti con i rossoneri

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, tutto passa dal percorso di recupero che dovrebbe riportarlo in campo nel 2023, dopo l’intervento di ricostruzione del crociato della scorsa settimana. Tra qualche giorno Ibra, Maldini e Massara si ritroveranno per fare il punto sul futuro: l’idea è quella di un contratto a gettone, con l’ingaggio legato ai traguardi personali e della squadra. Se Zlatan starà bene, lui e il Milan andranno avanti insieme.