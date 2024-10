Milan, da Chukwueze a Thiaw e Okafor, quanti potrebbero essere i partenti a gennaio

Prime valutazioni in casa Milan. In questa primissima parte di campionato la squadra di Paulo Fonseca ha alternato buoni risultati a prestazioni decisamente deludenti, specialmente in Europa. Motivo per cui la dirigenza rossonera starebbe già pensando al mercato di gennaio sia in entrata che in uscita. Potrebbero essere diversi i giocatori che avrebbero le valigie in mano e potrebbero lasciare Milanello.

Chukwueze in partenza?

Uno di questi è Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo è rientrato anticipatamente dagli impegni con la Nazionale ma gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Motivo per cui nel prossimo match contro l'Udinese potrebbe anche essere a disposizione. Qualora dovesse venire impiegato, l'attaccante potrebbe essere uno degli osservati speciali. Per RedBird è stato l'acquisto più oneroso, 20 milioni più 8 di bonus, e qualora non dovesse esserci il cambio di passo, la società potrebbe anche pensare ad una cessione in prestito in inverno.

Gli altri partenti, c'è anche Thiaw

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Chukwueze non sarebbe l’unico sulla lista dei partenti. Anche Luka Jovic ha deluso le aspettative così come Noah Okafor. Nell’elenco potrebbe anche essere inserito Malick Thiaw, che in questo momento è chiuso fra Gabbia, Tomori e Pavlovic. Qualora dovesse arrivare l’offerta giusta il difensore potrebbe anche essere ceduto.