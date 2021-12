Milan, da escludere il ritorno di Caldara a gennaio: il difensore resterà al Venezia

vedi letture

A causa del brutto infortunio sofferto da Simon Kjaer, il forte centrale danese rimarrà fuori fino a fine stagione, il Milan tornerà sul mercato per portare in rosa un nuovo difensore da mettere a disposizione di mister Pioli. Tra diversi nomi e suggestioni è spuntato anche quello di Mattia Caldara, giocatore di proprietà del Milan in prestito al Venezia con diritto di riscatto. Il centrale ex Atalanta quest'anno è riuscito finalmente a trovare continuità di gioco e di rendimento, ma da Casa Milan queste voci non trovano nessuna conferma: non sarà Caldara il sostituto di Kjaer. A riportarlo è Milannews.it.