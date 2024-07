Milan, dalla Francia: possibile tentativo dello Strasburgo per Calabria

Possibile proposta dalla Francia per Davide Calabria, difensore del Milan e uomo simbolo dello spogliatoio rossonero. Il portale transalpino Footmercato spiega come nei prossimi giorni potrebbe arrivare sulle scrivanie rossonere un'offerta da parte dello Strasburgo per il terzino rossonero.

Al momento la società francese è in trattativa per Guela Doue, classe 2002 di proprietà del Rennes. Un'operazione ben avviata ma che ancora non ha trovato la fumata bianca definitiva. E nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto, ecco che lo Strasburgo potrebbe virare proprio su Calabria.

Intanto nei giorni scorsi il giocatore ha così parlato della preaseason rossonera: "Siamo in preparazione, abbiamo fatto un sacco di allenamenti e fa parte di questo periodo essere stanchi in partita. Abbiamo provato a fare quello che abbiam provato fino adesso, c'è tanto da vedere, da lavorare, da imparare. Fa parte del percorso, certe cose ci sono riuscite bene, altre non come volevamo, ma siamo solo all'inizio e dobbiamo migliorare parecchio. Morata? Un grande campione, ha fatto una carriera incredibile, continua a dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello, ha appena vinto l'Europeo. Sono convinto che ci darà una mano da subito, ovviamente lo conosciamo già e non vediamo l'ora di abbracciarlo, l'ho sentito l'altro giorno".