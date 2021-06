Milan, dalle cessioni di Leao e Hauge un tesoretto da 40 milioni per tentare l'assalto a Raspadori

vedi letture

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Leao e Hauge potrebbero lasciare il Milan durante l'estate. Jorge Mendes, manager del portoghese, ha in mano offerte da Inghilterra e Francia: il Milan valuta il giocatore 25 milioni, mentre il norvegese viene quotato 15 milioni. Un tesoretto di una quarantina di milioni che sarebbe prezioso per rimescolare le carte lì davanti con un altro acquisto verde di qualità: come scrive la rosea, Maldini e Massara da tempo stanno seguendo Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo ha un prezzo importante, ma la strategia dei rossoneri è quella di puntare su un mix di giovani ed esperti per dare solidità al progetto.