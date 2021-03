Milan, Dalot: "Ibrahimovic è il padre di tutti. Con 10 successi vinceremo il campionato"

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese O Jogo ripartendo dagli obiettivi del club rossonero: "A questo punto bisogna andare avanti partita per partita. L'importante è vincere la prossima partita. Vincendo tutte e 10 le prossime partite, penso che vinceremo il campionato, ma sappiamo che è difficile. Dobbiamo aspettare gli errori degli altri e cogliere le opportunità. Il nostro primo obiettivo è comunque quello di tornare in Champions anche se vorremmo sognare più in grande dopo ciò che abbiamo dimostrato. In molti non conoscono i giovani calciatori di questa squadra ma tra 4-5 anni smetteremo di essere sconosciuti e si potrà iniziare a paragonarci alle squadre del Milan di altri tempi". Poi parlando di Ibrahimovic: "È il padre di tutti. Ci sono poche cose che non possiamo imparare da lui. Tutto quello che fa, dagli allenamenti al modo in cui affronta le partite e il post, è incredibile. È come se avesse 20 anni. Se lui a 39 anni, dopo tutto quello che ha vinto, si comporta così, con questa fame e convinzione, io che ho appena iniziato e ho grandi ambizioni, perché non dovrei pensare allo stesso modo? Fuori dal campo è la stessa persona di sempre. È una persona normale, ama giocare e stare con noi, i suoi compagni. Poi c'è il lato Zlatan, detto così è perfetto. Quel lato che solo lui ha. È difficile per chiunque essere come lui". Sui compagni ha aggiunto: "Quello che mi ha impressionato di più è Bennacer. Spero che un giorno diventi uno dei migliori al mondo, ha tutto per farlo". Infine sull'amico Leao: "Lo conosco da quando avevo 14 anni e senza dubbio mi ha aiutato ad adattarmi. Le sue qualità sono evidenti, il resto dipende da lui, da come lavora durante la stagione. Ha tutte le carte in regola per essere un grande calciatore, un riferimento per il Portogallo. Spero che rimanga sempre concentrato sull'esssere uno dei migliori. Deve ancora arrivarci ma credo che sia consapevole delle sue doti e che lavori per questo".