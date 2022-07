Milan davanti ad un bivio. De Keteleare in pole, Ziyech il piano B: può arrivare a titolo definitivo

Il Milan continua a trattare Charles De Ketelaere con il Bruges, ma ancora non è arrivata la tanto attesa fumata bianca. I rossoneri sono pronti ad un ultimo rilancio, ma se anche questo assalto non dovesse andare a buon fine, il Milan cambierà obiettivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport il piano B è Hakim Ziyech del Chelsea che potrebbe arrivare non solo in prestito, ma anche a titolo definitivo ad un prezzo piuttosto interessante visto che i Blues potrebbero lasciarlo partire per 10 milioni di euro. Il giocatore dovrà abbassare le sue pretese di ingaggio (6 milioni a stagione) e per il Milan sembra essere disposto a farlo. Il club di via Aldo Rossi è ad un bivio: la strada che piace di più è sempre quella che porta a De Ketelaere, ma attenzione alla pista Ziyech che potrebbe diventare presto molto calda.