Milan, De Ketelaere arriva in città nelle prossime ore: debutto a Vicenza? Tutte le tappe

vedi letture

Adesso è davvero fatta: Charles De Ketelaere è un giocatore del Milan. Domani (forse anche oggi, ma è molto difficile) sbarcherà a Milano, per sostenere le visite mediche al più tardi lunedì. La svolta - ribadisce il Corriere dello Sport -, è arrivata comunque nella tarda mattinata di ieri, quando il Bruges ha dato la tanto attesa risposta al Milan, accettando l’ultima proposta sul tavolo: 32 milioni di euro come quota fissa, più altri 4 sotto forma di bonus e, in aggiunta, una percentuale (attorno al 15%) sull’eventuale rivendita, ma solo sulla differenza tra la cifra che il Diavolo andrà a incassare e quanto verrà versato al club belga.

Debutto a Vicenza?

Il giocatore, invece, oltre ad aver rinunciato a circa un milione complessivo sul quinquennale che andrà a firmare con il Milan (guadagnerà 2,3 milioni a stagione invece di 2,5), ha pure lasciato sul tavolo una quota dei bonus maturati. De Ketelaere dovrebbe fare la conoscenza di Pioli e dei suoi nuovi compagni mercoledì prossimo, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti. Non è da escludere, però, che per accelerare i tempi il talento belga cominci a lavorare già lunedì o martedì a Milanello. L’ultima amichevole estiva contro il Vicenza, in programma sabato 6, potrebbe servire come test.