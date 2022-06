Milan, De Ketelaere non esclude Zaniolo: il punto sull'interesse rossonero per i due talenti

Nicolò Zaniolo e Charles De Ketelaere, il Milan potrebbe provarci per entrambi. I talento della Roma e quello del Bruge sono obiettivi concreti dei rossoneri in vista del prossimo anno e secondo Tuttosport uno non esclude l'altro. Anche se entrambe le trattative presentano non pochi ostacoli.

Per Zaniolo il problema resta la differenza fra la valutazione rossonera e quella della Roma. Maldini potrebbe spingersi fino a 35 milioni, Tiago Pinto ne chiede 60. Una forbice evidente, ma che con le settimane potrebbe essere assottigliata. Molto dipenderà dall'incontro della prossima settimana dell'agente del talento giallorosso a Trigoria: in ballo c'è il rinnovo con adeguamento del contratto in scadenza nel 2024. Non dovessero esserci passi avanti ecco che la cessione tornerebbe tema caldo. Quindi il belga: il Bruge lo valuta 40 milioni e ha ricevuto una proposta del Leicester da 30. Il Milan per il momento è tranquillo e si fa forza sulle promesse fatte dall'entourage del classe 2001, ma ancora l'affondo decisivo non c'è stato.