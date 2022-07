Milan-De Ketelaere non si sblocca: se non si chiude entro martedì, spazio ai piani B

Stando alle ultime raccolte da gazzetta.it, non sono arrivate le attese novità sul fronte De Ketelaere-Milan: Milan e Bruges hanno avuto un nuovo contatto, ma senza arrivare ad un accordo: tutti fermi sulle proprie posizioni. Il Milan non vuole andare oltre i 30 milioni più 2 di bonus, mentre il club belga si fa forte di una offerta da 37 arrivata dal Leeds. I prossimi giorni, va da sè, saranno decisivi: è difficile che si vada oltre, considerando le tempistiche dei due campionati, la metà della prossima settimana senza aver trovato una soluzione: se non si chiuderà entro lunedì-martedì, spazio ai piani B.