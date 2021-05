Milan, De Paul è il primo obiettivo per il prossimo mercato: Hauge può essere la chiave

Il primo obiettivo di mercato per il Milan del futuro corrisponde al nome di Rodrigo De Paul, capitano e MVP della stagione dell'Udinese. I bianconeri lo valutano non meno di 40 milioni di euro, ma i rossoneri avrebbero già avviato i primi sondaggi proponendo il cartellino di Hauge più conguaglio in favore dei friulani per acquistare il numero 10. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.