Milan, De Paul il primo nome sul taccuino di Maldini: Gomez e Ilicic le alternative

Rodrigo De Paul occupa la prima posizione sul taccuino del Milan alla voce "trequartista", ma la strada che porta all'argentino dell'Udinese è tutt'altro che semplice. Per questo i rossoneri stanno sondando anche altre piste. Come riporta il Corriere dello Sport, alla società milanista piace molto il Papu Gomez, che a gennaio ha lasciato l’Atalanta ma che tornerebbe volentieri in Italia. Un altro nome che da tempo sta circolando è quello di Ilicic, ma l'unica condizione possibile per un suo arrivo sarebbe quella di una cessione a prezzi contenuti.