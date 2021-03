Milan, Diaz: "Non c'è niente di meglio che tornare in campo e farlo con una bella vittoria"

Brahim Diaz è tornato in campo ieri sera contro la Roma. Il giovane trequartista spagnolo del Milan, che all'intervallo ha preso il posto di Hakan Calhanoglu, ha commentato così su Instagram la vittoria in casa dei giallorossi: "Non c'è niente di meglio che tornare in campo e farlo con una bella vittoria!".