TMW Milan, discorso di Conceicao prima della rifinitura Champions. C'è anche Calabria: le foto

Rifinitura del Milan in corso in quel di Milanello, alla vigilia dell'ottava ed ultima giornata della "Fase campionato" di Champions League. La squadra rossonera - attesa dalla trasferta di Zagabria contro la Dinamo - è scesa in campo per un allenamento preceduto da un discorso di mister Sergio Conceicao rivolto a tutto il gruppo (nella foto di TMW, ndr).

C'è anche Calabria. Non stanno partecipando alla rifinitura gli infortunati Florenzi, Loftus-Cheek e Thiaw. Assente anche l'ultimo arrivato Walker che comunque non è disponibile per domani. Presente anche Davide Calabria dopo la lite con Conceicao e il chiarimento di domenica sera post Parma, nonostante domani sia squalificato. Ci sono anche Jovic e Jimenez (non sono nemmeno in lista), presente con la prima squadra anche Bartesaghi.

La classifica aggiornata di Champions League:

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +6)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. +1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -12)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)

- Le squadre matematicamente agli ottavi di finale : Liverpool, Barcellona.

- Le squadre matematicamente agli ottavi o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Brest, Celtic, Borussia Dortmund, Feyenoord, Inter, Juventus, Bayer Leverkusen, Lille, Milan, Monaco, Real Madrid.

- Le squadre matematicamente agli spareggi per la fase a eliminazione diretta : nessuna.

- Le squadre matematicamente eliminate : Bologna, Stella Rossa, Girona, Lipsia, Salisburgo, Slovan Bratislava, Sparta Praga, Sturm Graz, Young Boys.

