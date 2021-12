Milan, è Botman il nome individuato per il dopo-Kjaer. Operazione da 30 milioni di euro

Priorità assoluta al centrale. Quasi una litania di questi tempi a Casa Milan: l'infortunio di Kjaer ha aperto una voragine in difesa che va necessariamente colmata nella prossima finestra di mercato. Il nome individuato dalla dirigenza rossonera è quello di Sven Botman, roccioso difensore del Lille. I buoni uffici tra i due club, che avevano già cooperato nell'affare Leao, potrebbero tornare utili per l'operazione. Ma questo non significa che i francesi si libereranno del loro talento a prezzo di saldo: la valutazione dell'olandese è sui 30 milioni di euro.