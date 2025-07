Milan, e se un titolare fosse già in casa? Loftus-Cheek pronto a (ri)prendersi i rossoneri

Bastano due amichevoli per riscrivere una narrazione? Quando c’è di mezzo Massimiliano Allegri, sì. E Ruben Loftus-Cheek è il protagonista inatteso di questo nuovo capitolo del Milan. Dopo una stagione 2024/25 da dimenticare, l’inglese sembra pronto a riprendersi il palcoscenico milanista. Già nella prima uscita contro l’Arsenal aveva mostrato segnali incoraggianti, ma è contro il Liverpool che è arrivata la vera scintilla: prestazione dominante, gol, e un messaggio forte e chiaro all’allenatore. Allegri ha chiesto un centrocampista capace di inserirsi, e Loftus ha risposto presente, proprio come fece all’arrivo in Serie A sotto la guida di Pioli:, quando realizzò 10 gol e 2 assist in 40 presenze.

Nell’ultima stagione, tra cambi di modulo e continui infortuni, si era smarrito: solo 26 presenze, zero gol e un assist. A inizio estate era considerato cedibile, ma Allegri ha deciso di scommettere su di lui. E la sensazione è che per ora abbia vinto la sua scommessa.

Con il possibile arrivo di Jashari, e Modric e Ricci già in rosa, l’ex Chelsea potrebbe partire indietro nelle gerarchie, ma rimarrebbe comunque un jolly prezioso. Fisico, esperienza, e capacità di interpretare diversi ruoli: da mezzala a trequartista, fino al classico box-to-box che tanto piacciono a Max (Rabiot, Boateng...). Se il fisico regge, sarà difficile tenerlo fuori e il Milan potrebbe ritrovarsi in casa un titolare in più senza muovere il mercato.