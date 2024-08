TMW Milan, ecco Alvaro Morata: lo spagnolo è sbarcato in Italia

Alvaro Morata è arrivato in questi minuti in Italia, sbarcando all'aeroporto di Linate, ed è pronto a dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura con la maglia del Milan. Ad attendere l'attaccante spagnolo nello scalo lombardo erano presenti diversi tifosi e tantissimi bambini entusiasti per il colpo in attacco regalato dalla dirigenza a Paulo Fonseca.

Le prossime tappe

Nella giornata di domani è prevista per le ore 12 la presentazione ufficiale a Casa Milan, un evento atteso per capire le sue prime sensazioni e la sua voglia di tornare a giocare in Italia dopo le due distinte avventure con la maglia della Juventus. Quindi sarà il momento del primo bagno di folla per il capitano della Spagna campione d'Europa: alle ore 17.30, infatti, Morata si presenterà per foto e autografi al nuovo Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano.

Le altre operazioni del Milan

Il Milan intanto porta avanti le altre trattative per completare la rosa a disposizione di mister Fonseca: il prossimo colpo dovrebbe essere Emerson Royal, col brasiliano che sta per lasciare il Tottenham per circa 15 milioni complessivi. Poi, in attesa di un probabile affondo su un nuovo portiere che possa coprire le spalle a Maignan, tutto sul centrocampista: ed in questo senso il profilo caldo resta quello di Youssouf Fofana del Monaco.