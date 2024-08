Milan, ecco Fofana: arriva dal Monaco a titolo definitivo. Il comunicato del club

Adesso è ufficiale: Youssouf Fofana è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista francese arriva dal Monaco a titolo definitivo per 20 milioni di euro più bonus e a partire dai prossimi giorni si metterà a disposizione di Paulo Fonseca con il resto del gruppo. Ad annunciarlo è stato il club rossonero con il seguente comunicato: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana dall'AS Monaco. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a Parigi (Francia) il 10 gennaio 1999, Youssouf cresce nei Settori Giovanili francesi, prima di approdare allo Strasburgo con cui debutta tra i professionisti e totalizza 41 presenze e 4 reti, vincendo una Coupe de la Ligue. Nel gennaio 2020 passa al Monaco, con cui disputa 175 partite condite da 7 gol e 15 assist.

Youssouf, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili della Francia, nel settembre 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 21 presenze e 3 gol.

Fofana indosserà la maglia rossonera numero 29".

