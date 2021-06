Milan, fissata la data del raduno: la nuova stagione inizierà l'8 luglio

Meno di un mese dall'inizio della stagione in casa Milan. Il club rossonero, attraverso i suoi canali social, ha comunicato quest'oggi che il raduno a Milanello per dare il via alla stagione 2021/22 è fissato per l'8 luglio.