Milan, Florenzi: "I più giovani forse non hanno ancora capito cosa abbiamo fatto"

"Noi più esperti abbiamo sentito di più l'ultima partita rispetto ai più giovani che forse non hanno ancora capito cosa abbiamo fatto". Parla così Alessandro Florenzi, ai microfoni di Dazn, dopo la conquista del 19° scudetto del Milan: "Abbiamo avuto sempre un equilibrio importante. Contro l'Atalanta non abbiamo mai pensato di pareggiare, abbiamo giocato solo per vincere. Tonali? Lo vedo più simile a De Rossi che al suo idolo Gattuso".