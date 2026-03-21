Milan, Fofana: "Poco aggressivi davanti nel primo tempo, maggior voglia nella ripresa"

Youssuf Fofana, centrocampista del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 3-2 sul Torino: "Dopo il primo tempo abbiamo capito che non siamo stati aggressivi nella parte offensiva, siamo tornati con più voglia e abbiamo segnato subito due gol. Ho dedicato il gol a Pulisic e Leao, perché se faccio la loro esultanza magari ne faccio di più. Vediamo le prossime partite".