Milan, Fofana: "Poco aggressivi davanti nel primo tempo, maggior voglia nella ripresa"
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Youssuf Fofana, centrocampista del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 3-2 sul Torino: "Dopo il primo tempo abbiamo capito che non siamo stati aggressivi nella parte offensiva, siamo tornati con più voglia e abbiamo segnato subito due gol. Ho dedicato il gol a Pulisic e Leao, perché se faccio la loro esultanza magari ne faccio di più. Vediamo le prossime partite".
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