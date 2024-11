Milan, Fonseca: "Contro il Napoli persa una partita che dovevamo vincere"

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Milan Tv alla vigilia della gara contro il Monza partendo dal momento della squadra: “Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Abbiamo giocato per vincere ma dobbiamo capire dove siamo progrediti e qual è la crescita della squadra. La squadra ha fiducia, è vero che è meglio lavorare con risultati positivi, ma penso che i ragazzi siano motivati e forti mentalmente in questo momento. Siamo pronti per questa partita difficile col Monza”.

Giocare fuori casa sarà più difficile?

“Se guardiamo i risultati dobbiamo vincere, ma non perché non giochiamo mai per vincere, ma perché l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Dobbiamo vincere domani. Sarà difficile ma vogliamo iniziare a vincere partite anche fuori casa”.

È soddisfatto dell'impegno dei giocatori?

“Abbiamo il ritorno di giocatori importanti che non hanno giocato contro il Napoli, ma chi invece è sceso in campo in quella partita ha mostrato quanto può essere importante. Sono soddisfatto di chi ha giocato contro il Napoli, sono tutti pronti. È un punto importante e positivo per me, avere la possibilità di scegliere vari calciatori in questo momento, è un punto positivo. I giocatori stanno lavorando tutti bene, per me è positivo quando è difficile scegliere. Penso che la squadra vinca con queste cose”.

Cosa pensa del Monza?

“È una squadra forte, ha pareggiato contro l’Inter. Hanno qualità e sono molto ben allenati. L’ho detto ai ragazzi che sarà una partita difficile. Vogliamo vincere, la squadra e i giocatori meritano questa vittoria per come hanno giocato e per come hanno lavorato questa settimana. Meritano di avere questa felicità e di dare questa felicità ai tifosi. Poi dopo penseremo alla partita contro il Real Madrid”.

La crescita della squadra?

“Quello che è importante è guardare come la squadra sta giocando. Non solo la qualità del gioco, ma anche come lavorano insieme. Sento che la squadra sta lavorando come squadra. Con la palla, senza palla… Stiamo progredendo in tante cose. Non perdiamo palla facilmente come prima, la squadra capisce il momento della partita. È vero che dobbiamo migliorare difensivamente. Non è che concediamo tanto, ma abbiamo lasciato al Napoli, che non sbaglia, un’opportunità… Penso che anche difensivamente la squadra sia in crescita, corta e compatta. Questo per me è importante. È ovvio che la cosa più importante per tutti noi sono i risultati ma quando questo tipo di forma da parte della squadra crea fiducia per il futuro”.