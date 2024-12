Milan, Fonseca: "Gasperini è stato un pioniere, tanti in Europa imitano l'Atalanta"

vedi letture

Giocare in Italia è complicato, Paulo Fonseca l'ha detto spesso, anche a costo di definire la gara contro il Cagliari più complicata di quella contro il Real Madrid. Adesso, per il suo Milan, c'è l'Atalanta: "Non si vedeva una squadra giocare a uomo così da tanto tempo, il calcio mi sembra ciclico, come la vita. Andiamo e ritorniamo.

Gasperini è stato un pioniere a giocare così e adesso tutti in Europa hanno la consapevolezza che è difficile affrontare una squadra come l'Atalanta. Inoltre, ci sono state tante squadre che oggi seguono lo stesso modello. L'altro giorno guardavo un articolo che hanno fatto in Germania e tante squadre giocano così adesso: penso al Bayer Leverkusen, allo Stoccarda. Io penso che abbiano seguito le idee di Atalanta e di Gasperini, è un modello a livello internazionale".

La conferenza stampa di Fonseca.