Milan, Fonseca sceglie la 'linea Ibra'. Quattro giorni liberi alla squadra per sgombrare la testa

Le prime tre giornate hanno portato il Milan in piena burrasca e la sosta nazionali in corso è un modo per riprendere fiato, per resettare le idee, per capire quali sono i problemi e trovare le adeguate soluzioni. Paulo Fonseca ha deciso che fosse il momento giusto per staccare (quasi) completamente: dopo i due giorni liberi post Lazio-Milan, i rossoneri non convocati dalle nazionali hanno svolto due sedute a Milanello tra martedì e mercoledì e ora potranno godere di quattro giorni di riposo, iniziati ieri. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì.

Tra le motivazioni, ovviamente, l'assenza degli undici calciatori della Prima Squadra convocati con i rispettivi Paesi (Theo Hernandez, Maignan, Fofana, Leao, Reijnders, Bennacer, Jovic, Pavlovic, Musah, Pulisic e Chukwueze) e dei sette giovanissimi in giro con le varie under (Camarda, Bartesaghi, Zeroli, Torriani, Liberali, Raveyre e Cuenca). Il gruppo rimasto a Milano, comunque, è ben nutrito: ci sono Calabria, Royal, Tomori, Thiaw, Gabbia, Terracciano, Loftus-Cheek, Abraham, Okafor e Morata, che è sulla via del recupero. C'è, praticamente, buona parte del reparto difensivo, il più criticato dopo le prime tre uscite.

Sarà per questo che i tifosi, scorrendo commenti sui social e opinioni varie, non abbiano particolarmente gradito la scelta di Fonseca, sottolinea il Corriere dello Sport.