Milan, Giroud in arrivo: Leao si giocherà la permanenza nelle prossime settimane

Occhi puntati su Rafael Leao, che si gioca la permanenza in rossonero. Lo scrive il quotidiano Tuttosport analizzando la situazione dell'attaccante portoghese. In assenza di Ibrahimovic e in attesa di Giroud e Rebic, toccherà a Rafa guidare l'attacco del Milan nelle prime amichevoli della squadra di Pioli, il quale si aspetta molto da lui.