Milan, Ibra potrebbe saltare un'amichevole della Svezia per rientrare in anticipo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo aver disputato con la Svezia le gare contro Georgia e Kosovo valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di saltare l'amichevole prevista per il 31 marzo contro l'Estonia per rientrare in anticipo in Italia e prepararsi al meglio alla partita contro la Sampdoria, sabato 3 aprile. L'attaccante del Milan crede ancora alla rincorsa al titolo e farà di tutto per essere decisivo in ogni occasione utile.